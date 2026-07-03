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Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.
Este viernes, 3 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4167 (Mordida).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 3 de julio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con mordida?
Soñar con una mordida refleja temor, agresión contenida o sensación de amenaza. Sugiere que invaden tus límites y necesitas poner límites claros, defenderte y actuar con cautela para evitar daños emocionales o pérdidas.
Si muerden, puede hablar de traición, críticas hirientes o culpas que te lastiman. Si muerdes, señala impulso, rabia o deseo de control. El sueño invita a canalizar la energía, cuidar palabras y sanar relaciones antes de que duelan más.