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La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2968 (Sobrinos).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio
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|1948
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con sobrinos?
Soñar con sobrinos suele simbolizar afecto, responsabilidad y lazos familiares. Refleja tu lado protector, deseos de guiar y la necesidad de reconectar con la familia y sus valores compartidos.
Según el contexto, puede anunciar buenas noticias, reuniones o nuevos proyectos. Si hay tensión en el sueño, advierte sobre malentendidos, límites difusos o cargas que no te corresponden asumir.