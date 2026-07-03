En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este jueves, 2 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2968 (Sobrinos).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 2 de julio

1° 2968 11° 5006 2° 6934 12° 7280 3° 4273 13° 9285 4° 7549 14° 2788 5° 0669 15° 9570 6° 0251 16° 6551 7° 2918 17° 5103 8° 8696 18° 0798 9° 8219 19° 1773 10° 4058 20° 1948

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con sobrinos?

Soñar con sobrinos suele simbolizar afecto, responsabilidad y lazos familiares. Refleja tu lado protector, deseos de guiar y la necesidad de reconectar con la familia y sus valores compartidos.

Según el contexto, puede anunciar buenas noticias, reuniones o nuevos proyectos. Si hay tensión en el sueño, advierte sobre malentendidos, límites difusos o cargas que no te corresponden asumir.