En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 18 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6869 (Vicios).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 18 de julio

1° 6869 11° 6829 2° 8850 12° 7150 3° 6575 13° 3897 4° 6291 14° 8524 5° 5557 15° 9079 6° 7597 16° 9358 7° 2287 17° 9069 8° 4560 18° 3265 9° 5516 19° 1003 10° 8607 20° 3997

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar dependencia emocional o conductas repetitivas que te restan energía. Indica ansiedad, culpa o miedo a perder el control y señala la necesidad de examinar hábitos que afectan tu bienestar.

Según el contexto, también puede ser una advertencia onírica: evita excesos, relaciones tóxicas o autoengaños. Invita a recuperar equilibrio, autocontrol y límites saludables para orientar tus deseos hacia metas constructivas.