Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este viernes, 17 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7855 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 17 de julio

1° 7855 11° 4346 2° 6953 12° 5072 3° 2271 13° 1318 4° 9491 14° 6429 5° 7767 15° 0121 6° 0498 16° 8153 7° 1907 17° 1176 8° 8497 18° 6381 9° 7225 19° 8759 10° 8594 20° 7343

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con la música refleja tu mundo emocional y creativo. Señala necesidad de expresar sentimientos, buscar armonía o sanar. Puede indicar inspiración, deseo de comunicarte mejor o abrirte a nuevas experiencias.

También puede señalar recuerdos, vínculos o estados de ánimo. Si la música es armoniosa, augura equilibrio y alegría; si es caótica o triste, advierte estrés, bloqueos o conflictos que requieren atención y autocuidado.