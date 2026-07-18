En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este viernes, 17 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 5153 (El Barco).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 17 de julio

1° 5153 11° 8530 2° 3996 12° 7702 3° 8548 13° 7805 4° 2676 14° 8793 5° 5514 15° 9220 6° 4514 16° 1420 7° 7120 17° 6949 8° 3301 18° 7762 9° 0457 19° 0223 10° 9555 20° 9644

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el barco?

Soñar con El Barco simboliza viajes internos, cambios y la búsqueda de nuevos horizontes. Si navega en aguas calmadas, sugiere estabilidad, seguridad y progreso hacia metas claras.

Si El Barco enfrenta tormentas o se hunde, revela miedos, incertidumbre o sensación de perder el rumbo. También invita a decidir con valentía, cerrar ciclos y confiar en tu capacidad de renacer.