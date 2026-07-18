En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 18 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 7427 (El Peine).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 18 de julio

1° 7427 11° 3315 2° 0586 12° 8183 3° 6393 13° 6260 4° 0017 14° 3375 5° 3073 15° 1871 6° 8844 16° 2904 7° 8299 17° 0859 8° 6621 18° 6683 9° 1374 19° 8050 10° 1194 20° 7518

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el peine?

Soñar con El Peine sugiere deseo de orden, claridad mental y cuidado de la imagen. Indica que buscas desenredar problemas, poner ideas en su sitio y mejorar tu presentación ante los demás.

Si el peine está roto o peinarte cuesta, refleja bloqueos, autocrítica y vínculos enredados. Hallarlo anuncia soluciones; perderlo sugiere baja autoestima. Peinar a otros indica ganas de ayudar o controlar.