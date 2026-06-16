En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este martes, 16 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5808 (Incendio).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de junio

1° 5808 11° 3723 2° 3257 12° 7591 3° 6318 13° 3278 4° 6415 14° 1300 5° 3927 15° 1587 6° 4413 16° 4142 7° 7877 17° 7450 8° 9670 18° 9953 9° 6428 19° 2204 10° 8100 20° 5861

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con incendio simboliza emociones intensas y pérdida de control. Puede reflejar estrés, enojo contenido o una situación que se desborda. Es una alerta para evaluar riesgos y actuar con prudencia.

También puede señalar transformación y renovación: quemar lo viejo para dar paso a lo nuevo. Si controlas el fuego, indica energía y pasión canalizadas; si te alcanza, advierte de agotamiento, conflictos o límites cruzados.