En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este martes, 16 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 9607 (Revolver).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 16 de junio

1° 9607 11° 2171 2° 4975 12° 4107 3° 4249 13° 6252 4° 5562 14° 5089 5° 4818 15° 5788 6° 4329 16° 8105 7° 3908 17° 5820 8° 8211 18° 1138 9° 3093 19° 5426 10° 4504 20° 6765

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver refleja conflicto, sensación de amenaza o deseo de protegerte. También indica enojo reprimido, impulsividad y ansias de control. Invita a revisar tus límites y cómo enfrentas tensiones.

Los detalles orientan el sentido: disparar sugiere impulsividad y posibles culpas; que te apunten revela vulnerabilidad; verlo descargado habla de impotencia; guardarlo, de prudencia o secretos. Atiende la emoción del sueño al interpretarlo.