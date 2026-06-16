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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este lunes, 15 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1742 (Zapatillas).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con zapatillas?
Soñar con Zapatillas simboliza avance y libertad de movimiento. Señala que estás listo para nuevos caminos y metas, priorizando comodidad y autenticidad al enfrentar cambios y retos diarios.
Si están nuevas, habla de energía y motivación; si están gastadas, de cansancio o estancamiento. Correr con ellas sugiere prisa por lograr algo; atarlas, organización; perderlas, miedo a no encajar o a perder rumbo.