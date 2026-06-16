En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 15 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1742 (Zapatillas).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de junio

1° 1742 11° 9959 2° 1682 12° 2949 3° 8241 13° 9922 4° 6055 14° 6510 5° 8739 15° 6282 6° 0907 16° 3590 7° 6434 17° 7884 8° 4801 18° 9371 9° 7381 19° 2481 10° 7701 20° 9138

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con zapatillas?

Soñar con Zapatillas simboliza avance y libertad de movimiento. Señala que estás listo para nuevos caminos y metas, priorizando comodidad y autenticidad al enfrentar cambios y retos diarios.

Si están nuevas, habla de energía y motivación; si están gastadas, de cansancio o estancamiento. Correr con ellas sugiere prisa por lograr algo; atarlas, organización; perderlas, miedo a no encajar o a perder rumbo.