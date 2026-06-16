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Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 16 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:
- A la cabeza: 8850 - El Pan
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio
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¿Qué significa soñar con El Pan?
Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad material; sugiere que tus necesidades básicas se cubren o que llega estabilidad.
Si el pan está fresco, indica bienestar y vínculos nutritivos; si está duro o mohoso, advierte de carencias, estancamiento o recursos mal aprovechados.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.