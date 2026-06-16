Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 16 de junio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 8850 - El Pan

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 16 de junio

1° 8850 11° 4673 2° 7897 12° 2635 3° 3494 13° 9319 4° 1441 14° 4248 5° 9221 15° 0087 6° 4034 16° 1907 7° 7172 17° 0434 8° 3478 18° 7001 9° 3084 19° 3830 10° 4126 20° 8341

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con El Pan simboliza sustento, abundancia y seguridad material; sugiere que tus necesidades básicas se cubren o que llega estabilidad.

Si el pan está fresco, indica bienestar y vínculos nutritivos; si está duro o mohoso, advierte de carencias, estancamiento o recursos mal aprovechados.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.