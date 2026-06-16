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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 15 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9523 (Cocinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 15 de junio

 9523 11° 3829 
 2°2627 12° 0480 
 3°0659 13° 4422 
 4°6536 14° 7432 
 5°5816 15° 2632 
 6°5457  16° 3348 
 7°5819 17° 7155 
 8°0923 18° 5828 
 9°4091 19° 1071 
 10°7325 20° 0521 

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¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero simboliza creatividad, transformación y cuidado. Sugiere que estás elaborando ideas o proyectos, combinando recursos con paciencia y método para lograr resultados valiosos.

Si el cocinero luce desbordado o la comida se quema, puede reflejar estrés, exceso de responsabilidades o falta de organización. Si todo fluye bien, anuncia prosperidad, armonía familiar y la llegada de oportunidades que nutrirán tu vida.

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