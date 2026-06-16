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Los resultados oficiales de la Quiniela de Santa Fe de este martes, 16 de junio de 2026 ya están disponibles. El sorteo de la primera definió los números ganadores del día.

En este martes, 16 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8608 - Incendio

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de junio

 1°8608 11°0128
 3640  12°3120
 3°3138 13°9603 
 6088  14°7353 
 7518  15°7578 
 6°9974  16°8139
 0409  17°8269 
 9192  18°1303 
 2864  19°4337 
 10°8239 20°8663 

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¿Qué significa soñar con incendio?

Soñar con un Incendio suele simbolizar emociones intensas, cambios rápidos o una purga de lo viejo. Puede reflejar pasión, ira contenida o una situación que se descontrola.

El contexto guía el sentido: apagarlo indica recuperación y control; quedar atrapado señala estrés y alarma. Observa quién o qué arde y cómo te sientes para ubicar el área implicada.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.

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