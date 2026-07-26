Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 25 de julio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7806 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 25 de julio

1° 7806 11° 5882 2° 1997 12° 0956 3° 3408 13° 6458 4° 4915 14° 1232 5° 0854 15° 3978 6° 9477 16° 3110 7° 9436 17° 0818 8° 5181 18° 7938 9° 7849 19° 6275 10° 0256 20° 4841

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con Perro suele simbolizar lealtad, protección y amistades fieles. Indica necesidad de compañía o de confiar en tu intuición. Un perro amable sugiere vínculos fuertes y apoyo; su presencia trae seguridad y guía en decisiones.

Si el Perro ladra, ataca o muerde, puede reflejar conflictos, traiciones o límites vulnerados. También advierte de miedos, culpa o impulsividad. Un perro perdido indica desconexión con tus valores o amistades.