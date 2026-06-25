En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 25 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0891 (Excusado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 25 de junio

1° 0891 11° 7632 2° 0455 12° 2265 3° 3516 13° 0000 4° 4552 14° 8179 5° 7676 15° 8893 6° 2146 16° 1802 7° 5446 17° 2366 8° 1763 18° 6995 9° 5299 19° 0894 10° 8811 20° 4648

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado suele simbolizar la necesidad de liberar emociones, culpas o pensamientos que te pesan. Invita a soltar lo que ya no sirve para recuperar ligereza y claridad.

Si el excusado está sucio o atascado, refleja bloqueos, vergüenza o asuntos pendientes; si está limpio y fluye, anuncia depuración y cierre de ciclos. También puede aludir a límites y a la necesidad de privacidad.