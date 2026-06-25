En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 25 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 6172 (Sorpresa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 25 de junio

1° 6172 11° 8464 2° 2449 12° 8216 3° 3881 13° 1608 4° 2868 14° 4513 5° 3408 15° 6933 6° 1885 16° 2009 7° 1356 17° 9208 8° 6060 18° 8736 9° 2067 19° 1538 10° 6874 20° 7471

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa apunta a eventos inesperados y revelaciones. Sugiere que algo romperá la rutina: una verdad, noticia u oportunidad. Invita a estar alerta y flexible ante cambios que pueden abrir caminos nuevos.

Según el contexto, puede reflejar emoción, curiosidad o ansiedad por lo desconocido. Si la sorpresa es grata, augura avances; si es incómoda, advierte de ajustes necesarios y de prepararte para reacciones rápidas.