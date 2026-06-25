En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este miércoles, 24 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8032 (Dinero).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 24 de junio

1° 8032 11° 6861 2° 8522 12° 8000 3° 9138 13° 6294 4° 2147 14° 6216 5° 5699 15° 2356 6° 7310 16° 4038 7° 4217 17° 8702 8° 9661 18° 1183 9° 6295 19° 6017 10° 0259 20° 3674

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero suele reflejar deseos de seguridad, éxito y reconocimiento. Puede indicar ambición, valoración personal y confianza en tus capacidades para alcanzar metas o aprovechar nuevas oportunidades.

También revela preocupaciones: miedo a pérdidas, deudas o sensación de no merecer lo que tienes. Si el dinero falta o se rompe, puede señalar límites, culpa o necesidad de revisar hábitos y prioridades financieras.