En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 24 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3472 (Sorpresa).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 24 de junio

1° 3472 11° 2389 2° 7321 12° 7735 3° 3221 13° 1742 4° 6094 14° 0905 5° 4443 15° 8117 6° 6966 16° 4997 7° 7284 17° 1378 8° 9658 18° 8754 9° 0389 19° 1450 10° 8519 20° 7399

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa apunta a eventos inesperados y revelaciones. Sugiere que algo romperá la rutina: una verdad, noticia u oportunidad. Invita a estar alerta y flexible ante cambios que pueden abrir caminos nuevos.

Según el contexto, puede reflejar emoción, curiosidad o ansiedad por lo desconocido. Si la sorpresa es grata, augura avances; si es incómoda, advierte de ajustes necesarios y de prepararte para reacciones rápidas.