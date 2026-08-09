En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este sábado, 8 de agosto de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 4779 (Ladrón).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 8 de agosto

1° 4779 11° 7772 2° 8092 12° 3233 3° 7090 13° 5947 4° 4861 14° 6406 5° 3854 15° 2432 6° 0253 16° 1251 7° 7051 17° 3820 8° 1699 18° 2709 9° 5390 19° 2750 10° 1672 20° 4121

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón suele reflejar miedo a perder algo valioso: dinero, tiempo, relaciones o seguridad. Señala sensación de vulnerabilidad, invasión de límites o desconfianza hacia alguien cercano o hacia el entorno.

También puede simbolizar culpa por lo ajeno o autocensura. El contexto importa: si huyes, temes el conflicto; si enfrentas al ladrón, deseas recuperar control y proteger tus límites, recursos o identidad.