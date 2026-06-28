En esta noticia

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este sábado, 27 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5355 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de junio

 5355 11° 1859 
 2°3585 12° 8463 
 3°5489 13° 2642 
 4°5158 14° 7442 
 5°4918 15° 3924 
 6°2567  16° 4484 
 7°8717 17° 8642 
 8°7838 18° 2311 
 9°2724 19° 7293 
 10°2346 20° 6377 

Te puede interesar

Llegó el fin de las cortinas: la nueva tendencia que viene de afuera y la reemplaza para siempre

Te puede interesar

Cómo conectar el celular al WiFi sin tener la contraseña: es sencillo y rápido

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con música refleja tu mundo emocional. Melodías suaves traen paz, consuelo o amor; ritmos intensos hablan de pasión, impulso y cambio. Puede señalar necesidad de armonía interior y de expresar lo que callas.

Si la música es discordante o demasiado alta, puede avisar estrés, caos o conflictos. Canciones repetidas señalan un tema pendiente; letras claras dan pistas del mensaje. También invita a reconectar con tu creatividad y disfrutar del presente.

Te puede interesar

Ley de Sucesiones | Los bienes de la herencia no podrán utilizarse por 10 años según la indivisión forzosa de bienes: en qué casos aplica