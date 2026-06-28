En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este sábado, 27 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 5355 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del sábado 27 de junio

1° 5355 11° 1859 2° 3585 12° 8463 3° 5489 13° 2642 4° 5158 14° 7442 5° 4918 15° 3924 6° 2567 16° 4484 7° 8717 17° 8642 8° 7838 18° 2311 9° 2724 19° 7293 10° 2346 20° 6377

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con música refleja tu mundo emocional. Melodías suaves traen paz, consuelo o amor; ritmos intensos hablan de pasión, impulso y cambio. Puede señalar necesidad de armonía interior y de expresar lo que callas.

Si la música es discordante o demasiado alta, puede avisar estrés, caos o conflictos. Canciones repetidas señalan un tema pendiente; letras claras dan pistas del mensaje. También invita a reconectar con tu creatividad y disfrutar del presente.