En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 3 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9122 (Loco).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de agosto

1° 9122 11° 5867 2° 6308 12° 0056 3° 9303 13° 4230 4° 1800 14° 3383 5° 3927 15° 8532 6° 0151 16° 7447 7° 4846 17° 2460 8° 5390 18° 4805 9° 0064 19° 4149 10° 7544 20° 0400

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con un loco puede simbolizar deseos de liberarte de normas y actuar con espontaneidad. Tu mente te invita a explorar ideas creativas, aceptar lo impredecible y permitirte ser auténtico sin miedo al juicio.

También refleja miedo a perder el control o sentirte incomprendido. El loco encarna impulsos reprimidos, estrés o caos interno; observar su actitud en el sueño revela qué aspecto de tu vida pide equilibrio y contención.