En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este lunes, 3 de agosto de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza8246 (Tomates).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de agosto

1° 8246 11° 9222 2° 9664 12° 1422 3° 6868 13° 0034 4° 6886 14° 9793 5° 9696 15° 4635 6° 8705 16° 5447 7° 9187 17° 2070 8° 7170 18° 7462 9° 9887 19° 6032 10° 2543 20° 7292

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para participar, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con tomates?

Soñar con tomates suele simbolizar vitalidad, fertilidad y prosperidad. Verlos rojos y frescos indica buena salud, proyectos que maduran y oportunidades cercanas. Cosecharlos sugiere recompensas por tu esfuerzo y crecimiento personal.

Si los tomates están podridos o verdes, advierten retrasos, discusiones o decisiones apresuradas. Lanzarlos o aplastarlos señala rabia contenida. Cocinarlos o compartirlos apunta a reconciliación, nutrición emocional y vínculos sólidos.