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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este jueves, 4 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3622 (Loco).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con loco?
Soñar con el Loco puede señalar impulsividad, deseo de libertad y comienzos sin plan. Invita a arriesgarse con curiosidad, a confiar en la intuición y a explorar caminos nuevos, pero recordando mantener los pies en la tierra.
Si aparece descontrol, el sueño advierte imprudencia, caos o decisiones tomadas a la ligera. Sugiere pausar, revisar límites y pedir guía antes de actuar, para que la espontaneidad no se convierta en riesgo o pérdida de rumbo.