En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este jueves, 4 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3622 (Loco).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 4 de junio

1° 3622 11° 0909 2° 1371 12° 5337 3° 8906 13° 4910 4° 8842 14° 6640 5° 9072 15° 5846 6° 6660 16° 5560 7° 5126 17° 1495 8° 5078 18° 3031 9° 9062 19° 6961 10° 7281 20° 2716

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con el Loco puede señalar impulsividad, deseo de libertad y comienzos sin plan. Invita a arriesgarse con curiosidad, a confiar en la intuición y a explorar caminos nuevos, pero recordando mantener los pies en la tierra.

Si aparece descontrol, el sueño advierte imprudencia, caos o decisiones tomadas a la ligera. Sugiere pausar, revisar límites y pedir guía antes de actuar, para que la espontaneidad no se convierta en riesgo o pérdida de rumbo.