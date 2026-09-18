En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este jueves, 17 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6417 (Desgracia).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 17 de septiembre

1° 6417 11° 9481 2° 5829 12° 3740 3° 2743 13° 6858 4° 9122 14° 4820 5° 4952 15° 9615 6° 9261 16° 3417 7° 7439 17° 3394 8° 3663 18° 1053 9° 7716 19° 2177 10° 4764 20° 7306

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con desgracia?

Soñar con desgracia suele reflejar miedo a perder estabilidad, culpa o ansiedad por situaciones fuera de control. Tu mente procesa estrés y anticipa escenarios negativos, no necesariamente predicciones reales.

También puede ser un aviso para actuar con prudencia y fortalecer tu red de apoyo. Revisa hábitos, afronta conflictos pendientes y busca equilibrio emocional; así transformas el temor en aprendizaje y prevención.