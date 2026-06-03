En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este martes, 2 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7731 (La Luz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de junio

1° 7731 11° 3725 2° 5311 12° 4092 3° 9021 13° 7628 4° 6697 14° 0238 5° 0286 15° 3373 6° 3493 16° 4644 7° 2288 17° 2115 8° 4101 18° 2227 9° 8180 19° 2136 10° 7033 20° 9148

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz suele simbolizar claridad y guía interior. Indica que comprendes una situación, ves la verdad u obtienes respuestas. También puede señalar esperanza y alivio tras una etapa difícil.

Si La Luz es intensa y cálida, sugiere protección, iluminación espiritual y propósito. Si es tenue o distante, puede advertir confusión, dudas o necesidad de guía. Observa color y origen: aportan matices al mensaje.