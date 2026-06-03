En esta noticia
La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.
Este martes, 2 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7731 (La Luz).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 2 de junio
|1°
|7731
|11°
|3725
|2°
|5311
|12°
|4092
|3°
|9021
|13°
|7628
|4°
|6697
|14°
|0238
|5°
|0286
|15°
|3373
|6°
|3493
|16°
|4644
|7°
|2288
|17°
|2115
|8°
|4101
|18°
|2227
|9°
|8180
|19°
|2136
|10°
|7033
|20°
|9148
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con La Luz suele simbolizar claridad y guía interior. Indica que comprendes una situación, ves la verdad u obtienes respuestas. También puede señalar esperanza y alivio tras una etapa difícil.
Si La Luz es intensa y cálida, sugiere protección, iluminación espiritual y propósito. Si es tenue o distante, puede advertir confusión, dudas o necesidad de guía. Observa color y origen: aportan matices al mensaje.