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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este miércoles, 3 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1969 (Vicios).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con vicios?
Soñar con vicios suele reflejar excesos, dependencias o hábitos que descontrolan tu vida. Señala una lucha interna entre placer y responsabilidad y te advierte sobre consecuencias si no estableces límites y autocontrol.
También puede simbolizar culpa, vergüenza o deseos reprimidos que buscan salida. Es una invitación a revisar hábitos, pedir apoyo si lo necesitas y reemplazar impulsos dañinos por elecciones más sanas y sostenibles.