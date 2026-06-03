En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este miércoles, 3 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 1969 (Vicios).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de junio

1° 1969 11° 9088 2° 7582 12° 2609 3° 7006 13° 2528 4° 0040 14° 0684 5° 6846 15° 4183 6° 9916 16° 0007 7° 9238 17° 9635 8° 0346 18° 6021 9° 6174 19° 9449 10° 4401 20° 1751

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios suele reflejar excesos, dependencias o hábitos que descontrolan tu vida. Señala una lucha interna entre placer y responsabilidad y te advierte sobre consecuencias si no estableces límites y autocontrol.

También puede simbolizar culpa, vergüenza o deseos reprimidos que buscan salida. Es una invitación a revisar hábitos, pedir apoyo si lo necesitas y reemplazar impulsos dañinos por elecciones más sanas y sostenibles.