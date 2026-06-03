En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este miércoles, 3 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2574 (Gente Negra).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de junio

1° 2574 11° 3200 2° 1841 12° 8632 3° 5626 13° 4394 4° 2094 14° 3422 5° 4492 15° 5505 6° 4572 16° 4419 7° 7426 17° 2910 8° 9813 18° 2148 9° 7840 19° 5738 10° 6953 20° 2561

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra simboliza diversidad, identidad y fuerza interior. Puede invitarte a integrar aspectos olvidados, abrirte a nuevas perspectivas y revisar prejuicios. No habla de otras personas, sino de tus emociones y procesos.

El sentido depende del contexto y de cómo te sentías: si hubo calma, sugiere aceptación; si hubo tensión, invita a explorar miedos aprendidos. Interprétalo desde tu historia personal, con respeto y autoconocimiento.