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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este miércoles, 3 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2574 (Gente Negra).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 3 de junio
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|3200
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|7426
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|9813
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|2148
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|6953
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|2561
¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con gente negra?
Soñar con gente negra simboliza diversidad, identidad y fuerza interior. Puede invitarte a integrar aspectos olvidados, abrirte a nuevas perspectivas y revisar prejuicios. No habla de otras personas, sino de tus emociones y procesos.
El sentido depende del contexto y de cómo te sentías: si hubo calma, sugiere aceptación; si hubo tensión, invita a explorar miedos aprendidos. Interprétalo desde tu historia personal, con respeto y autoconocimiento.