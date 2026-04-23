Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este miércoles, 22 de abril de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina: a la cabeza 2666 (Lombriz). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con lombriz suele indicar renovación y crecimiento interno. Representa procesos discretos de cambio, fertilidad y paciencia, invitándote a nutrir proyectos o vínculos que se gestan bajo la superficie. También puede reflejar incomodidad o asuntos que preferirías no ver. Advierte sobre algo pequeño que, ignorado, crece; pide limpiar hábitos, relaciones o ideas que drenan energía y volver a lo esencial.