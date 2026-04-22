Un informe elaborado por la NASA (Agencia Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos) reveló que la rotación del planeta Tierra se ralentizó. Este efecto podría extender la duración de los días y las consecuencias podrían ser determinantes en los próximos años. El sorprendente fenómeno a escala mundial está vinculado a la presa china de las Tres Gargantas, la más imponente del planeta y ubicada sobre el río Yangtsé. Los expertos señalaron que, desde su creación en 2006, ha generado alteraciones en el eje terrestre. La presa Tres Gargantas, situada sobre el río Yangtsé en China, se considera una de las obras de ingeniería más destacadas a nivel global. Posee una longitud superior a 2 kilómetros, una altura de 185 metros y una capacidad de embalse de 40 kilómetros cúbicos (40 mil millones de litros). Su función primordial consiste en proporcionar energía a millones de personas y en regular el caudal del río para salvaguardar las ciudades adyacentes de crecidas e inundaciones. La presa representa la central hidroeléctrica más grande del mundo y requirió aproximadamente 13 años de trabajo junto con una inversión de 180.000 millones de yuanes, equivalentes a 22.500 millones de dólares según datos oficiales. Produce cerca de 22.500 megavatios de electricidad, cifra que puede sobrepasar la producción energética de varios países. Si bien este proyecto demostró que la ingeniería moderna puede alcanzar objetivos que anteriormente se consideraban imposibles, también implica consecuencias inesperadas para nuestro planeta. En una nota publicada por la NASA en 2005, el geofísico Benjamin Fong Chao, del Jet Propulsion Laboratory, explicó que la presa china puede influir en la rotación de la Tierra de forma mínima. El principio detrás de esta afirmación es simple: cuando la masa se desplaza hacia los polos, la rotación se acelera; en cambio, cuando se mueve hacia el ecuador, se ralentiza. En el caso de la presa, la acumulación de una enorme cantidad de agua en una región ecuatorial habría generado un ligero retraso en la rotación terrestre. “Cualquier evento que implique movimiento de masa afecta la rotación de la Tierra, desde el clima estacional hasta la conducción de un automóvil”, manifestó Chao acerca de cómo las grandes masas de agua influyen en el eje. Según Chao, el efecto sería de aproximadamente 0,06 microsegundos por día, una variación imperceptible para la vida cotidiana, pero detectable con instrumentos científicos de alta precisión. Asimismo, destacó la importancia de estudiar cómo las actividades humanas pueden influir, aunque sea mínimamente, en los procesos naturales del planeta.