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La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.
Este lunes, 8 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6349 (La Carne).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 8 de junio
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¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con la carne?
Soñar con La Carne suele aludir a deseos, apetitos y necesidades físicas o emocionales. Puede señalar hambre de placer, afecto o reconocimiento, así como impulso por lograr metas materiales.
Si La Carne está fresca y apetecible, augura vitalidad y abundancia; si está cruda, advierte impulsividad; si está podrida o quemada, sugiere culpas, exceso o alertas sobre relaciones tóxicas y decisiones poco saludables.