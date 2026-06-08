En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público.

Este lunes, 8 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6349 (La Carne).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 8 de junio

1° 6349 11° 9928 2° 9089 12° 4469 3° 7061 13° 4539 4° 6779 14° 1115 5° 8359 15° 5655 6° 6958 16° 6788 7° 1326 17° 0583 8° 0776 18° 5320 9° 2246 19° 7624 10° 2473 20° 9084

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con la carne?

Soñar con La Carne suele aludir a deseos, apetitos y necesidades físicas o emocionales. Puede señalar hambre de placer, afecto o reconocimiento, así como impulso por lograr metas materiales.

Si La Carne está fresca y apetecible, augura vitalidad y abundancia; si está cruda, advierte impulsividad; si está podrida o quemada, sugiere culpas, exceso o alertas sobre relaciones tóxicas y decisiones poco saludables.