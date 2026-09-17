Conoce los resultados de una de las loterías más populares de España.

En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición.

Este miércoles, 16 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 4701 (Agua).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 16 de septiembre

1° 4701 11° 7470 2° 2994 12° 7049 3° 1084 13° 8073 4° 0526 14° 7643 5° 7178 15° 9902 6° 0983 16° 4995 7° 9143 17° 2279 8° 9336 18° 8007 9° 3785 19° 6305 10° 7692 20° 3406

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua simboliza emociones y el estado interno. Agua clara indica paz, limpieza y claridad de ideas; agua turbia señala confusión, estrés o problemas pendientes. Su temperatura y movimiento revelan intensidad y control emocional.

Si el agua fluye suave, indica renovación y armonía; si desborda o inunda, advierte de descontrol y temas que te superan. Beber agua sugiere sanación y energía; ahogarte en ella refleja miedos, ansiedad o bloqueo emocional.