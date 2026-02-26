El gobierno provincial de Río Negro lleva adelante un plan de repavimentación que va desde la Ruta 65 entre Cipolleti y Fernández Oro. La misma se da en el marco de una serie de intervenciones viales en distintos corredores estratégicos de Alto Valle, la Región Sur, la zona Atlántica y la Cordillera. Y busca mejorar la seguridad y la conectividad en una zona clave para los conductores locales relacionadas a la productividad, el turismo y la rutina diaria. En Río Negro se llevan adelante tareas que incluyen: Cada una de ellas se encuentra en diferentes fases de ejecución llevadas adelante por Vialidad Rionegrina. Se trata de una inversión de más de $853 millones, lo que permite mantener el abastecimiento de asfalto, emulsión y combustible. Los avances se ven entre el tramo entre Fernández Oro y el puente 83 sobre la Ruta Provincial 65, los cuales son repavimentados de manera progresiva. Este plan incluye reconstrucciones de las Rutas 69 y 83, mejoras en el acceso San Javier y la preparación de nuevos proyectos, como, por ejemplo, la repavimentación del ingreso al aeropuerto de Bariloche. En este marco, el director de Vialidad Rionegrina, Raul Grün, dialogó con Diario Río Negro y explicó: “Estamos colocando 70 toneladas diarias, con un espesor de entre 4 y 4,5 centímetros. Eso nos permite repavimentar unos 200 metros lineales por día en una sola mano”. En conclusión, estos trabajos forman parte de una estrategia en el que se amplía estructura, se realizan mantenimientos y responden a las demandas productivas, turísticas y de movilidad por parte de los conductores. Esta no será la única obra en cuanto a infraestructura también se esperan obras en San Antonio Oeste, Ruta Provincial 6, en el acceso al aeropuerto de Viedma y una obra urbana en Cipolletti.