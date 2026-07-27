Oficial | El Gobierno impulsa la mayor renovación de la línea de trenes más usada: vagones de dos pisos y cuatro túneles

El Gobierno de España avanza de forma decidida en la modernización de la línea C-5 de Cercanías Madrid, la más utilizada del país: tanto sus túneles como los trenes de dos pisos serán un punto clave en la renovación.

Con una inversión global que supera los 1350 millones de euros, se busca aumentar significativamente la capacidad, seguridad y calidad del servicio para los millones de usuarios que la utilizan diariamente en el sur de la capital.

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Renovación línea C-5: se mejorará la seguridad de cuatro túneles clave

El 26 de mayo de 2026, el Gobierno otorgó 155 millones de euros en dos contratos esenciales para la C-5. Aproximadamente 85 millones se asignarán a la mejora de la seguridad en cuatro túneles de gran relevancia: Atocha-Las Águilas (de 9,8 km, uno de los más extensos), Méndez Álvaro, Doce de Octubre y Puente Alcocer.

Estas intervenciones comprenden salidas de emergencia, áreas seguras, iluminación LED para la evacuación, sistemas contra incendios, ventilación optimizada, CCTV, hidrantes y sistemas de detección de intrusiones . Las obras se llevarán a cabo de manera que se compatibilicen con el servicio habitual, a fin de minimizar las afectaciones a los pasajeros.

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Inversión de 70,2 millones para modernizar la señalización de trenes

Se destinarán 70,2 millones de euros a la renovación completa de la señalización en el tramo Atocha-Humanes (25,2 km y 12 estaciones). Esta modernización tecnológica resulta fundamental para optimizar la fiabilidad, la capacidad y la seguridad de una línea que recibe anualmente a más de 72 millones de viajeros.

Estas medidas son parte del Plan integral de renovación de la C-5, que prevé una inversión aproximada de 650 millones de euros en infraestructuras (financiadas por Adif) y 700 millones en material rodante y talleres (Renfe). La meta es incrementar la capacidad de la línea en un 60%, alcanzar una accesibilidad total y adecuar la operativa a las necesidades reales de la zona sur de Madrid.

Madrid estrena trenes de dos pisos: más plazas y comodidad

En paralelo, Renfe realiza la incorporación de 79 nuevos trenes Stadler T100 y T200, con una inversión de 1.306 millones de euros. Estos vehículos constituyen la primera importante renovación de la flota de Cercanías en casi 20 años.

Los trenes combinan coches de un piso y de dos pisos, adaptándose a la demanda variable. Los modelos T200, de aproximadamente 200 metros de longitud, ofrecerán hasta 1.884 plazas, mientras que los T100 alcanzarán las 912 plazas. Esto representa un incremento de capacidad de hasta un 20% respecto a la flota actual.