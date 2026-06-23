La empresa estatal Trenes Argentinos sumó un nuevo servicio expreso para conectar la Ciudad con la zona oeste del Conurbano. Se trata de formaciones ferroviarias de larga distancia para reducir los tiempos de viaje y mejorar la experiencia de usuario.

El nuevo expreso de Trenes Argentinos para conectar Buenos Aires

La línea Sarmiento incorporó un servicio diferencial para ofrecer una alternativa más rápida al conectar Once con Moreno.

La iniciativa comenzó a funcionar la semana pasada y solo contará con tres paradas en Once, Haedo y Moreno para acelerar el recorrido.

Por el momento la prestación funcionará los lunes, miércoles y viernes con un servicio matutino hacia la Ciudad de Buenos Aires y otro verpertino hacia el oeste.

A diferencia de las líneas de trenes tradicionales, contará con asientos reclinables, aire acondicionado, baños y kiosco a bordo para mejorar la experiencia de transporte.

Cuáles son los horarios del nuevo recorrido de tren

Según el cronograma del tren Once - Moreno se contemplan los siguientes horarios: desde Moreno hacia Once, la salida es a las 6:29, con paso por Haedo a las 7:05 y llegada a Once a las 7:50. En el sentido inverso, el tren parte de Once a las 18:35, llega a Haedo a las 19:21 y finaliza su recorrido en Moreno a las 19:56.

El valor del boleto fue establecido en $ 2.600 por tramo y los pasajes deben comprarse de manera anticipada, ya que no los venderán a bordo de las formaciones.