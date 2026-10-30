Los conductores de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires deben cumplir con una serie de requisitos obligatorios para renovar la licencia de conducir.

Entre ellos, se encuentra la regularización de las multas de tránsito pendientes y el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT). En este sentido, no cumplir con estas condiciones puede impedir que el trámite avance y retrasar la obtención del nuevo registro.

Qué pasa si un conductor tiene multas de tránsito pendientes al renovar la licencia

En la provincia de Buenos Aires, los conductores deben regularizar las multas que tengan sentencia firme antes de iniciar el trámite de renovación de la licencia. Según los requisitos oficiales, quienes registren infracciones pendientes deberán abonarlas voluntariamente o resolver su situación ante el Juzgado de Faltas correspondiente.

Esto significa que no alcanza con presentar la documentación personal y cumplir con los exámenes requeridos, ya que también es necesario tener regularizada la situación de las infracciones que cuentan con sentencia firme.

Licencia de conducir argentina. Municipalidad de San Lorenzo

En la Ciudad de Buenos Aires, por su parte, los conductores deben consultar que no tengan actas de infracciones de tránsito vigentes. Si existen multas pendientes, deberán verificar su situación y resolverlas para evitar inconvenientes durante el proceso de renovación.

Cómo consultar las multas de tránsito en CABA y Provincia de Buenos Aires

Antes de solicitar un turno para renovar el registro, es recomendable revisar si existen infracciones asociadas al conductor o al vehículo.

En CABA, la consulta puede realizarse a través del sitio oficial del Gobierno porteño, en el apartado de consulta de infracciones de tránsito.

En la provincia de Buenos Aires, quienes tengan multas con sentencia firme deberán abonarlas voluntariamente o presentarse ante el juzgado correspondiente para resolverlas antes de comenzar la gestión.

En ambos distritos también se exige el pago del Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (CENAT), un requisito necesario para avanzar con la renovación de la licencia.

Qué sucede con la licencia si el conductor tiene un plan de pago

En la Ciudad de Buenos Aires existe una condición particular para quienes hayan realizado un plan de pagos ante la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI).

En estos casos, la licencia de conducir tendrá la misma vigencia que el plazo establecido para el plan de pago. Por lo tanto, el registro no necesariamente conservará el período habitual de validez y su duración quedará vinculada al cumplimiento del acuerdo.

Por este motivo, es importante verificar las infracciones y resolver las obligaciones pendientes antes de iniciar la renovación, para evitar demoras y problemas al momento de obtener el nuevo documento.