La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos aumentos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales que se aplicarán en noviembre.
La actualización será del 1,93% y se deriva de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC.
Además, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un bono de $70.000, que elevará el monto total de sus haberes. La medida también alcanzará a otras prestaciones, como la Pensión Universal para el Adultos Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Asignación Universal por Hijo (AUH).
ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en noviembre con el aumento y el bono
Con la actualización del 1,93%, el haber mínimo jubilatorio pasará a $444.158,46 en noviembre, según el último comunicado publicado por la ANSES.
El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano confirmó que a ese monto se le sumará un bono de $70.000 para quienes perciban la jubilación mínima, por lo que el total a cobrar será de $514.158,46.
En este sentido, con el incremento confirmado, los ingresos de noviembre quedarán establecidos de la siguiente manera, según el tipo de prestación:
- Jubilación mínima con bono: $514.158,46.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77.
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $380.910,92.
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.611.
- AUH por Hijo con Discapacidad: $519.704.
- Asignación Familiar por Hijo: $79.816 para el primer rango de ingresos.
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en noviembre según el DNI?
El calendario de pagos de noviembre que confirmó la ANSES cuenta con una particularidad en lo que concierne al inicio de la distribución de recursos.
Debido a los feriados programados por la visita al país del papa León XIV, los depósitos se reprogramarán para todos los pensionados. Concretamente, la primera fecha de cobro se encuentra asignada para el 11 de noviembre, lo que organiza las acreditaciones de haberes restantes de la siguiente manera:
Jubilados y pensionados con haberes que no superen la mínima
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre
- DNI terminados en 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6: 17 de noviembre
- DNI terminados en 7: 18 de noviembre
- DNI terminados en 8: 19 de noviembre
- DNI terminados en 9: 20 de noviembre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 11 de noviembre
- DNI terminados en 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2: 13 de noviembre
- DNI terminados en 3: 16 de noviembre
- DNI terminados en 4: 17 de noviembre
- DNI terminados en 5: 18 de noviembre
- DNI terminados en 6: 19 de noviembre
- DNI terminados en 7: 20 de noviembre
- DNI terminados en 8: 24 de noviembre
- DNI terminados en 9: 25 de noviembre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre
- DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 25 de noviembre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de noviembre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de noviembre
- DNI terminados en 6 y 7: 30 de noviembre
- DNI terminados en 8 y 9: 1º de diciembre