¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en noviembre según el DNI?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos aumentos para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales que se aplicarán en noviembre.

La actualización será del 1,93% y se deriva de la fórmula de movilidad, que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC.

Además, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un bono de $70.000, que elevará el monto total de sus haberes. La medida también alcanzará a otras prestaciones, como la Pensión Universal para el Adultos Mayor (PUAM), las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Asignación Universal por Hijo ( AUH ).

ANSES confirmó cuánto cobrarán los jubilados en noviembre con el aumento y el bono

Con la actualización del 1,93%, el haber mínimo jubilatorio pasará a $444.158,46 en noviembre, según el último comunicado publicado por la ANSES.

El organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano confirmó que a ese monto se le sumará un bono de $70.000 para quienes perciban la jubilación mínima, por lo que el total a cobrar será de $514.158,46.

En este sentido, con el incremento confirmado, los ingresos de noviembre quedarán establecidos de la siguiente manera, según el tipo de prestación:

Jubilación mínima con bono: $514.158,46 .

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $425.326,77 .

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $380.910,92 .

Asignación Universal por Hijo (AUH): $159.611 .

AUH por Hijo con Discapacidad: $519.704 .

Asignación Familiar por Hijo: $79.816 para el primer rango de ingresos.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en noviembre con aumento? (Foto: ANSES) ANSES

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados de ANSES en noviembre según el DNI?

El calendario de pagos de noviembre que confirmó la ANSES cuenta con una particularidad en lo que concierne al inicio de la distribución de recursos.

Debido a los feriados programados por la visita al país del papa León XIV, los depósitos se reprogramarán para todos los pensionados. Concretamente, la primera fecha de cobro se encuentra asignada para el 11 de noviembre, lo que organiza las acreditaciones de haberes restantes de la siguiente manera:

Jubilados y pensionados con haberes que no superen la mínima

DNI terminados en 0 : 11 de noviembre

DNI terminados en 1 : 12 de noviembre

DNI terminados en 2, 3 y 4 : 13 de noviembre

DNI terminados en 5 : 16 de noviembre

DNI terminados en 6 : 17 de noviembre

DNI terminados en 7 : 18 de noviembre

DNI terminados en 8 : 19 de noviembre

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 30 de noviembre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

DNI terminados en 0: 11 de noviembre

DNI terminados en 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2: 13 de noviembre

DNI terminados en 3: 16 de noviembre

DNI terminados en 4: 17 de noviembre

DNI terminados en 5: 18 de noviembre

DNI terminados en 6: 19 de noviembre

DNI terminados en 7: 20 de noviembre

DNI terminados en 8: 24 de noviembre

DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

DNI terminados en 0 y 1: 12 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: 13 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: 16 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: 17 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 18 de noviembre

Asignación por Maternidad

Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

DNI terminados en 0 y 1: 11 de noviembre

DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6 y 7: 12 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: 13 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones de documento: 11 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo