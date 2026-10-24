Al momento de obtener la Licencia Nacional de Conducir es importante cumplir con distintas condiciones y trámites que son de carácter obligatorio para tener el registro.

El trámite, por su parte, incluye la presentación de información personal y de salud, evaluaciones teóricas y prácticas y una instancia médica obligatoria.

Cuáles son todos los requisitos para sacar la licencia de conducir

Para obtener la Licencia Nacional de Conducir, los aspirantes deben reunir una serie de condiciones y aprobar las evaluaciones establecidas.

Personas mostrando la licencia de conducir. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Los requisitos son los siguientes:

Saber leer. Quienes soliciten una licencia profesional también deben saber escribir.

Completar una declaración jurada de salud , en la que informen si tienen o tuvieron afecciones físicas, como traumatismos, cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales.

Aprobar el examen médico psicofísico , que evalúa la aptitud física, visual, auditiva y psíquica para conducir.

Aprobar el examen teórico , con conocimientos sobre conducción, señalamiento vial, legislación, estadísticas de accidentes y formas de prevenirlos. También incluye contenidos sobre género, roles, estereotipos, identidad de género y violencia de género.

Aprobar el examen teórico-práctico de mecánica , que contempla conocimientos básicos para detectar fallas en los elementos de seguridad del vehículo y comprender las funciones de su equipamiento e instrumental.

Aprobar el examen práctico de conducción , para demostrar las habilidades necesarias al volante.

Declarar un domicilio electrónico mediante una declaración jurada, donde se considerarán válidas las notificaciones relacionadas con el estado de la licencia.

Cuál es el trámite clave para obtener la licencia de conducir

Entre las instancias obligatorias, el examen médico psicofísico cumple una función central: determinar si el solicitante reúne las condiciones físicas y psíquicas necesarias para conducir de manera segura.

La evaluación contempla cuatro aspectos: la aptitud física, visual, auditiva y psíquica. Estos controles permiten identificar afecciones o limitaciones que podrían afectar el manejo y establecer si la persona está en condiciones de obtener la licencia.

Esta instancia se complementa con la declaración jurada de salud , en la que el aspirante debe informar si tiene o tuvo antecedentes de afecciones físicas, cardiológicas, neurológicas, psicopatológicas o sensoriales.

Qué evalúan en el examen práctico y qué pasa si desaprobás

El examen práctico debe realizarse con un vehículo correspondiente a la clase de licencia que se solicita. Durante la prueba, se evalúan la capacidad de conducción y las respuestas del aspirante ante distintas situaciones.

Entre los aspectos que se tienen en cuenta están:

La idoneidad para conducir.

Las reacciones y defensas ante imprevistos.

La capacidad para detenerse y arrancar en pendientes.

Las maniobras de estacionamiento.

Si el solicitante no aprueba alguno de los exámenes obligatorios, no podrá obtener la Licencia Nacional de Conducir en esa instancia. Para volver a presentarse, deberá esperar 30 días.