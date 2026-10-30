Dentro del Sistema de Señalización Vial Uniforme, se encuentra la señal T 4, identificada como Estrechamiento de Calzada, la cual tiene forma de rombo, fondo naranja y una figura negra que representa dos líneas que se aproximan entre sí.

Su función es anticipar que más adelante una parte de la calzada quedará inhabilitada y que, por lo tanto, habrá menos espacio disponible para circular.

Esta señal pertenece al grupo de Señalamiento Transitorio y está contemplada dentro del Anexo L del Decreto Reglamentario 779/1995, correspondiente a la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Por qué es importante prestar atención a esta señal naranja

La T 4 cumple una función preventiva, ya que permite que los conductores anticipen una reducción del espacio de circulación antes de llegar al sector afectado.

Generalmente, se utiliza en zonas donde se realizan obras de construcción, mantenimiento o reparaciones viales que obligan a ocupar una parte de la calzada.

Señal de Estrechamiento de Calzada en una curva. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

En este sentido, siempre es importante prestarle atención ya que esta advertencia puede provocar maniobras bruscas , cambios repentinos de carril y situaciones de riesgo, especialmente cuando circulan varios vehículos en el mismo sentido o hay tránsito en ambas direcciones.

Al identificarla, es importante reducir progresivamente la velocidad, mantener una distancia prudencial con el vehículo de adelante y observar las condiciones del camino.

Qué deben hacer los conductores cuando encuentran la señal T 4

La señalización transitoria está diseñada para que los automovilistas puedan reconocer con anticipación las modificaciones que encontrarán en la vía.

Por ese motivo, no debe interpretarse como una simple indicación informativa, sino como una advertencia sobre un riesgo concreto en el recorrido.

Al encontrarse con la T 4, los conductores deben prestar atención a las indicaciones complementarias, respetar los conos, vallas y demás elementos de seguridad, y seguir las instrucciones del personal que pueda estar ordenando el tránsito.

También es fundamental evitar adelantamientos peligrosos y no intentar recuperar velocidad hasta superar completamente el sector afectado. Estas precauciones permiten atravesar la zona con mayor seguridad y reducir las posibilidades de accidentes.

Cuáles son las señales de demarcación transitoria