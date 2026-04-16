La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó un nuevo remate electrónico en el que las protagonistas serán las PlayStation 5, uno de los productos más buscados del mercado gamer. Luego de una serie de remates realizados durante los primeros meses del año, donde se ofrecieron desde textiles hasta materiales industriales, el organismo ahora apunta a dispositivos electrónicos, un rubro que suele despertar alto interés. La subasta se realizará el 23 de abril de 2026 y será completamente online. La iniciativa forma parte de un esquema conjunto con la Dirección General de Aduanas que busca liberar espacio en depósitos y reducir los costos asociados al almacenamiento de mercadería incautada. Las consolas tendrán un valor inicial desde $ 237.000, una cifra que se ubica por debajo de los precios habituales del mercado. Como en toda subasta, el monto final dependerá de la competencia entre los participantes. Lo recaudado será destinado a las arcas del Estado. Según datos oficiales, al cierre de marzo de 2026 estos remates ya generaron ingresos por más de $ 78,5 millones. El proceso se realiza a través de la plataforma del Banco Ciudad y requiere una inscripción previa. Para poder ofertar, hay que seguir estos pasos: Ese monto funciona como respaldo y se devuelve automáticamente en caso de no ganar. El día del remate, los usuarios habilitados deberán ingresar en el horario indicado y comenzar a ofertar en tiempo real. Algo a tener en cuenta es que, no hay envíos. Quienes resulten ganadores deberán retirar los productos de manera presencial, según lo establecido en las condiciones de la subasta. El traslado corre por cuenta del comprador. El evento se perfila como una oportunidad concreta para quienes buscan renovar su equipo sin pagar de más.