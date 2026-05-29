El clima en Argentina se mantiene frío con el inicio del otoño y alerta por la transición a un invierno con bajas temperaturas. Si bien las tardes suelen ser soleadas por algunas horas, el Servicio Meteorológico Nacional alertó por el ingreso de una fuerte tormenta con lluvias.

El temporal se prolongará por varias horas y el SMN emitió una alerta amarilla porque podría caer granizo.

Provincias bajo alerta amarilla por el temporal

El organismo alertó que durante la noche del viernes ingresará una fuerte tormenta al norte argentino.

Las nubes negras se adueñarán del cielo para dar paso a un diluvio con abundante caída de agua y ráfagas de viento.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo y las condiciones climáticas serán hostiles. Las zonas en alerta son:

Misiones : Posadas, Apóstoles, Oberá, El Dorado, Puerto Iguazú, Bernardo de Irigoyen.

Corrientes : Empedrado, Ituzaingó

Chaco : Resistencia, General José de San Martín, Presidencia Roque Sáenz Peña.

Formosa : Clorinda, Pirané, Las Lomitas.

Salta : Metán, Rivadavia.

Santiago del Estero: Termas de Río Hondo, Quimili, Monte Quemado, Taco Pozo.

Archivo.

Recomendaciones del SMN para alertas amarillas

La alerta amarilla del SMN preocupa por los efectos del temporal. Se aconseja seguir una serie de cuidados:

Evitar salir

No sacar la basura

Limpiar desagües y sumideros

Desconectar electrodompesticos

Alerjase de ventanas

Cerrar puertas

Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento

Cómo seguirá el clima en CABA

El pronóstico extendido del clima señala que las condiciones meteorológicas en CABA se mantendrán estables durante el fin de semana.

Las mañanas continuarán frescas con una mínima de 9°, mientras que el sol calentará las tardes hasta los 17°. Es posible que durante la noche del viernes y mañana del sábado esté ventoso, pero sin riesgo de lluvias.