Un nuevo frente climático encendió las alertas meteorológicas en el sur del país y anticipa jornadas marcadas por precipitaciones persistentes, ráfagas intensas y un brusco cambio en las condiciones del tiempo.

El pronóstico afecta especialmente a la localidad de Santa Cruz, Chaco donde se esperan más de 48 horas consecutivas de inestabilidad climática entre el jueves y el sábado. Según las previsiones, habrá tormentas aisladas, lluvias de variada intensidad y fuertes vientos durante gran parte de los próximos días.

Cómo estará el clima durante los próximos días

Para el jueves se prevén tormentas y lluvias durante casi toda la jornada, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 22 grados. El viernes continuará el mal tiempo con tormentas eléctricas aisladas , ráfagas intensas y cielo cubierto.

El sábado las precipitaciones comenzarían a disminuir lentamente, aunque el tiempo seguirá inestable y con abundante nubosidad. Recién hacia el domingo y lunes se espera una mejora parcial de las condiciones.

Alerta por lluvias y ráfagas de viento

Además de las precipitaciones, uno de los factores que más preocupa son las ráfagas de viento previstas para la región, especialmente durante el viernes, cuando podrían registrarse los momentos de mayor intensidad del fenómeno.

SMN

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas y extremar precauciones ante posibles anegamientos, reducción de visibilidad y complicaciones en rutas y caminos.

Qué recomienda el SMN ante tormentas fuertes

Frente a este tipo de eventos climáticos, se aconseja:

Evitar circular durante tormentas intensas.

No sacar residuos que puedan obstruir desagües.

Mantenerse alejado de árboles y postes.

Desconectar artefactos eléctricos ante actividad eléctrica.

Tener preparada una linterna y elementos de emergencia.

El fenómeno coincide con una semana marcada por cambios bruscos de temperatura y condiciones extremas en distintas regiones del país.