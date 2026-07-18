Un hecho histórico se registró en el país, protagonizado por un equipo de Rewilding Argentina, la fundación que une los esfuerzos de conservacionistas y activistas con el propósito de restaurar ecosistemas naturales.

Este equipo logró, después de casi cuatro décadas sin registros, devolver a la vida silvestre a un mamífero esencial en los humedales del noreste argentino. La consecución se materializó con la liberación de una familia compuesta por cuatro ejemplares en el Gran Parque Iberá, en la provincia de Corrientes.

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¿Qué mamífero volvió a aparecer tras 40 años?

La especie emblemática que ha regresado a los Esteros del Iberá es la nutria gigante, la cual había desaparecido de Argentina casi 40 años atrás. Su retorno, considerado como un avance significativo en la conservación de la biodiversidad, ocurre en un contexto donde la especie está catalogada como peligro de extinción a nivel mundial.

El director de Conservación de Rewilding Argentina, Sebastián Di Martino, expuso que “A pesar de que fue una presencia frecuente en toda la cuenca del río Paraná, los últimos grupos familiares de nutria gigante en Argentina fueron observados en el año 1986.”

Asimismo, resaltó su papel crucial en el ecosistema: “La nutria gigante es el principal depredador acuático de estos humedales y su dieta se compone casi en su totalidad de peces, lo cual contribuye significativamente a mantener saludables los ecosistemas”.

¿Cuál es el impacto de la reintroducción de la nutria gigante en Argentina?

El regreso de la nutria gigante es el resultado de un proceso de reintroducción que comenzó en 2017 y que implicó años de trabajo científico y cooperación internacional.

La familia liberada está compuesta por Nima, una hembra proveniente del Zoológico de Madrid, su pareja Coco, de Dinamarca y dos crías nacidas en 2024 en el propio Iberá. Todos los ejemplares pasaron por etapas de adaptación, aprendizaje de caza y monitoreo antes de ser liberados.

Por su parte, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, celebró el impacto del proyecto: “Corrientes nuevamente demuestra que con trabajo y convicción es posible traer de vuelta una especie que estuvo extinta en toda Argentina por años”. Y agregó: “Iberá se consolida como ejemplo en recuperación de especies, turismo de naturaleza y desarrollo local genuino ”.

“El proyecto de reintroducción de nutria gigante que llevamos adelante en Argentina y en el Gran Parque Iberá es único a nivel mundial y es la primera vez que se intenta traer de vuelta a una especie de mamífero extinto en Argentina”, subrayó Guillermo Díaz Cornejo, de la Administración de Parques Nacionales.

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¿Cuáles son las características y la importancia de la nutria gigante en el ecosistema?

La nutria gigante es el mustélido más grande del mundo: puede alcanzar hasta 1,8 metros de largo y pesar 33 kilos. Este mamífero se caracteriza por su naturaleza social, curiosa y activa, habitando en grupos familiares organizados y dependientes de ambientes acuáticos saludables.

Su dieta se basa casi exclusivamente en peces, desempeñando así un rol esencial como regulador natural en los humedales. La presencia de la nutria gigante señala buena calidad ambiental y contribuye al equilibrio ecológico de los sistemas hídricos.

Para Kristine Tompkins, presidenta de Tompkins Conservation, este avance es mucho más que un logro científico: “El regreso de la nutria gigante es una gran victoria para las comunidades del nordeste, todos los visitantes del parque y la naturaleza. Ante la crisis de extinción masiva que este planeta está viviendo, nuestra tarea más urgente es ayudar a la naturaleza a sanar” .

Reintroducción de la nutria gigante: un hito en conservación

El proceso de reintroducción de la nutria gigante incluye monitoreos periódicos para asegurar su adaptación. Investigaciones futuras seguirán analizando su impacto ecológico en el Parque Iberá. La llegada de la nutria gigante puede inspirar otros proyectos de conservación en Argentina. Se busca fomentar la educación ambiental y la participación comunitaria en la protección de la biodiversidad local.