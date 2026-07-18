Hoy, Francia e Inglaterra se verán las caras a las 18:00 (hora Argentina) en el estadio de Miami en la lucha por el tercer puesto del Mundial 2026.

Este será el 33.º encuentro entre estas dos potencias del fútbol europeo. Inglaterra lleva la ventaja en el historial, con 17 victorias frente a 10 de Francia y 5 empates. Curiosamente, este será el cuarto enfrentamiento en una Copa del Mundo, donde los ingleses ya se impusieron en 1966 y 1982, mientras que los franceses se llevaron la victoria más reciente, ganando 2-1 en los cuartos de final de Qatar 2022.

Francia ha tenido un desempeño notable en este torneo, con seis triunfos y solo una derrota, anotando 16 goles y recibiendo apenas cuatro. El equipo dirigido por Didier Deschamps buscará conseguir el bronce por tercera vez, después de haberlo logrado en Suecia 1958 y México 1986. Kylian Mbappé, quien se consolidó como el máximo goleador francés en Copas del Mundo, lidera la ofensiva, acompañado del gran talento de Ousmane Dembélé y Michael Olise.

Por su parte, Inglaterra aspira a obtener el mejor resultado en su historia en mundiales desde que se consagró campeón en 1966. Los Tres Leones buscan su primer tercer puesto, después de haber caído en esta fase en 1990 y 2018. Con 16 goles en su cuenta, el equipo cuenta con el liderazgo indiscutible de Harry Kane, al que se suma el destacado Jude Bellingham, quien ha sido clave en la campaña.

Más allá del metal en juego, el partido representa otra página en la rica historia de rivalidad entre estos gigantes del fútbol europeo. El que se lleve la victoria no solo finalizará su camino en la Copa del Mundo con un buen sabor de boca, sino que también añadirá un nuevo trofeo a su legado.

El árbitro del encuentro será Jesús Valenzuela Sáez.

Resultados de Francia en el Mundial

- Fase de Grupos: Francia 3 vs Senegal 1 (16 de junio)

- Fase de Grupos: Francia 3 vs Irak 0 (22 de junio)

- Fase de Grupos: Noruega 1 vs Francia 4 (26 de junio)

- Dieciseisavos de Final: Francia 3 vs Suecia 0 (30 de junio)

- Octavos de Final: Paraguay 0 vs Francia 1 (4 de julio)

- Cuartos de Final: Francia 2 vs Marruecos 0 (9 de julio)

- Semifinales: Francia 0 vs España 2 (14 de julio)

Resultados de Inglaterra en el Mundial

- Fase de Grupos: Inglaterra 4 vs Croacia 2 (17 de junio)

- Fase de Grupos: Inglaterra 0 vs Ghana 0 (23 de junio)

- Fase de Grupos: Panamá 0 vs Inglaterra 2 (27 de junio)

- Dieciseisavos de Final: Inglaterra 2 vs RD Congo 1 (1 de julio)

- Octavos de Final: México 2 vs Inglaterra 3 (5 de julio)

- Cuartos de Final: Noruega 1 vs Inglaterra 2 (11 de julio)

- Semifinales: Inglaterra 1 vs Argentina 2 (15 de julio)

Horario del partido según país

- Argentina: 18:00 horas

- Colombia y Perú: 16:00 horas

- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 15:00 horas

- Venezuela y Chile (Santiago): 17:00 horas