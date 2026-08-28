El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo encabezado por Gustavo Puccini, impulsa un ambicioso máster plan para transformar el predio del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

La iniciativa contempla reconvertir la terminal aérea en un multiespacio de gran escala con un centro de convenciones, áreas de exposición y un polo comercial diseñado para impulsar el turismo receptivo y los negocios regionales.

El proyecto que busca reformar este importante aeropuerto

El corazón del proyecto técnico prevé una superficie cubierta de más de 20.000 metros cuadrados articulada en tres pabellones principales, pensados para ejecutarse a través de inversiones de capitales privados:

Distribución del espacio: Se proyectan tres pabellones de 6.780 m² cada uno (alcanzando 20.340 m² cubiertos totales). De esa cifra, 12.600 m² se asignarán a exposiciones y ferias, mientras que 7.740 m² responderán a servicios generales y logística.

Capacidad de estacionamiento: La obra sumará una playa de parqueo exclusiva de 20.500 m² con capacidad para 500 dársenas de vehículos.

Oferta comercial anexa: El complejo integrará locales orientados al sector corporativo y visitantes, buscando elevar el piso competitivo de la ciudad frente a la organización de congresos, simposios y convocatorias empresariales de gran escala.

Aeropuerto de Rosario

Una nueva centralidad metropolitana

La intervención en el predio aeroportuario se apoya en un ecosistema urbano e infraestructural que ha cobrado un fuerte impulso en la zona limítrofe entre Rosario y Funes.

Este salto conceptual de “simple terminal de pasajeros” a “nodo metropolitano” responde a la interacción de varios componentes clave:

Obras viales y de la terminal: La concreción de la segunda etapa de remodelación de la avenida Jorge Newbery y sus rotondas de acceso, la licitación de más de 10 locales dentro del edificio, las nuevas mangas de abordaje, la habilitación de un área flamante y la ampliación de la pista.

Entorno comercial adyacente: La cercanía con el Fisherton Mall y la proyectada construcción de Paséa —un espacio de 17.000 m² frente a la terminal que incorporará salas de cine, oferta universitaria, hotel y parking para 500 autos—.

Polo logístico y vial: La articulación con la actividad de carga a través del depósito fiscal (courier local) y el corredor urbano en expansión.

Como paso posterior, las autoridades alistan un plan maestro normativo que regulará los usos del suelo y los códigos de edificación para una superficie que abarca más de 500 hectáreas.

De acuerdo a fuentes oficiales, la meta trazada por la gestión es traccionar la actividad económica de la región apalancándose en el turismo de eventos y reuniones.

Con una ocupación hotelera que promedia el 45%, el desarrollo de este centro de convenciones apunta a movilizar rubros como la gastronomía, la hotelería, la movilidad y los servicios generales de logística.