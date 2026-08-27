¿Qué pasa con los países de Sudamérica que no forman parte del MERCOSUR?

Viajar por Sudamérica no siempre exige un pasaporte vigente. Según la normativa del bloque, “los nacionales de un Estado Parte del MERCOSUR pueden utilizar determinados documentos de identificación personal como documentos de viaje hábiles para el tránsito por el territorio de los demás Estados Partes, sin necesidad de utilizar sus pasaportes”. Así, un pasaporte vencido no deja sin opciones a un ciudadano de un país miembro dentro de la región, siempre que cuente con su documento nacional de identidad válido.

Sin embargo, si tu pasaporte no pertenece a los Estados Parte o asociados, la situación cambia de forma drástica. Países como Chile, Argentina y Uruguay prohíben el ingreso a todos los pasajeros extra MERCOSUR que no renovaron su pasaporte y cuyo documento se encuentra vencido o a punto de caducar. Quienes no pertenecen al bloque deben cumplir con la ley y no podrán viajar bajo estas condiciones.

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En esos casos, el pasaporte vencido pierde toda validez para trasladarse y es obligatorio renovarlo antes de cruzar la frontera. Argentina, por ejemplo, informa que los documentos deben estar vigentes al momento del viaje y en buen estado de conservación. Revisa siempre las exigencias del país de destino antes de salir hacia el aeropuerto.

En ese sentido, seiteramos algo clave, y es que la situación cambia para quienes no están alcanzados por esta facilidad o necesitan utilizar obligatoriamente el pasaporte. En esos casos, el documento vencido no cumple con las condiciones para viajar y será necesario renovarlo antes de intentar cruzar la frontera. Argentina, por ejemplo, informa que los documentos deben estar vigentes al momento del viaje y en buen estado de conservación.

¿Qué hacer si necesitas viajar por el MERCOSUR y tienes el pasaporte vencido?

La primera alternativa es revisar si la nacionalidad del pasajero permite viajar con un documento de identidad reconocido por el acuerdo. Para los nacionales de los Estados Parte, el MERCOSUR contempla documentos específicos de cada país, entre ellos el DNI argentino, el Registro de Identidad Civil de Brasil y las cédulas de identidad de Paraguay y Uruguay, además del pasaporte.

Por ejemplo, Argentina confirma que sus ciudadanos pueden viajar a Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia utilizando el DNI físico vigente o el pasaporte. El DNI digital mostrado en el celular no es válido como documento de viaje.

Por eso, una persona cuyo pasaporte está vencido debería comprobar antes de viajar si cuenta con un documento alternativo aceptado por el país de destino. Si no lo tiene, la solución es renovar el pasaporte o tramitar el documento de viaje que corresponda a su situación migratoria.

Además, no debe confundirse el hecho de que un país permita ingresar con documento de identidad con la posibilidad de viajar con un pasaporte vencido: un pasaporte vencido no se convierte en vigente por pertenecer al MERCOSUR. Lo que permite el acuerdo es utilizar determinados documentos alternativos que sí sean válidos.

En el caso de los mexicanos, tengan especial atención ya que México no hace parte de la Mercosur, por lo tanto, intentar salir y/o entrar a un país de la Mercosur solo con pasapote mexicano vencido, por vencerse o en mal estado representará un problema para continuar con el viaje.

En México existen tres colores de pasaporte: verde, gris y negro. Cada uno tiene un propósito distinto y solo un grupo muy específico puede obtener el documento negro. Shutterstock

¿Qué pasa con los países de Sudamérica que no forman parte del MERCOSUR?

El acuerdo no significa que cualquier ciudadano pueda circular por toda Sudamérica únicamente con su documento de identidad. La facilidad depende de los países que participan del régimen y de los documentos que cada Estado reconoce.

Actualmente, el MERCOSUR identifica como Estados Partes a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Venezuela permanece suspendida de los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado Parte. Entre los Estados Asociados figuran Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panamá, Perú y Surinam.

Para los viajeros, esto implica prestar atención a varios puntos:

Ser nacional de un Estado Parte puede permitir utilizar un documento de identidad en lugar del pasaporte, siempre que sea uno de los documentos reconocidos.

Chile, Colombia, Ecuador y Perú , entre otros, participan como Estados Asociados y cuentan con reglas específicas de documentación para los viajes dentro del esquema regional.

No todos los documentos de identidad son automáticamente válidos : deben encontrarse entre los documentos reconocidos por los acuerdos correspondientes.

El documento debe estar vigente y en condiciones que permitan identificar correctamente a su titular.

Si el destino está fuera del régimen que reconoce el documento de identidad como documento de viaje, será necesario contar con un pasaporte vigente, además de cumplir, cuando corresponda, con los requisitos de visa.

Buenos Aires prohíbe el ingreso de los extranjeros que no tengan el pasaporte al día.

En el caso de Chile, por ejemplo, la información consular indica que nacionales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay pueden ingresar como turistas presentando su documento de identidad, aunque se establece un mínimo de vigencia de seis meses para ese documento.

Por eso, antes de salir del país, lo recomendable es revisar la documentación exigida específicamente para la nacionalidad del viajero y el destino. El propio MERCOSUR señala que su Acuerdo sobre documentos de viaje y de retorno de los Estados Partes y Estados Asociados continúa vigente, mientras que Argentina también recomienda comprobar que el documento utilizado para viajar esté vigente, sea el último ejemplar emitido y se encuentre en buen estado.