La construcción en la vía Panamericana, uno de los corredores más estratégicos del país, quedó suspendida tras una serie de amenazas contra trabajadores en el departamento del Cauca. La Concesión Nuevo Cauca tomó la decisión de frenar las obras en el tramo entre el kilómetro cero y el municipio de Piendamó, priorizando la seguridad del personal ante el deterioro del orden público en la zona. La medida, que impacta directamente el avance de la doble calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, enciende las alarmas sobre la estabilidad de un proyecto clave para la conectividad del suroccidente colombiano y el transporte de carga hacia el sur del país. La suspensión responde a amenazas directas de grupos armados ilegales que intimida a los trabajadores en plena jornada laboral. Según reportes desde el terreno, hombres armados en motocicletas obligaron a los operarios a abandonar el corredor bajo advertencias de posibles ataques. Ante este escenario, la concesión decidió retirar maquinaria y personal de la zona para evitar hechos mayores. La decisión se adoptó como una medida preventiva para proteger la vida de los colaboradores y los activos del proyecto. El tramo afectado corresponde a la Unidad Funcional 1, que conecta desde Popayán hasta Piendamó, uno de los puntos clave en el desarrollo de la doble calzada. En este sector se adelantaban trabajos fundamentales para la construcción de la segunda calzada, una obra que busca modernizar la vía Panamericana y mejorar la movilidad en el suroccidente del país. Las labores incluían: Este proyecto hace parte de las concesiones 4G y es considerado estratégico para reducir tiempos de viaje y fortalecer la conexión con el puerto de Buenaventura. La empresa encargada del proyecto lanzó un llamado urgente a las autoridades nacionales para que intervengan de manera inmediata en la zona. En su pronunciamiento, la concesión fue clara: no existen condiciones mínimas de seguridad para continuar con las obras. Además, advirtió que la situación de violencia ha venido escalando, afectando no solo el cronograma del proyecto, sino también la confianza de los trabajadores. El gerente de la concesión insistió en que el restablecimiento del orden público es clave para reactivar las actividades en este corredor vial. La vía Panamericana es la principal arteria que conecta el suroccidente del país con el centro y el sur, incluyendo la salida hacia Ecuador. La paralización de las obras retrasa mejoras clave en movilidad y mantiene los problemas históricos del corredor. Entre los principales impactos están: Además, la falta de avances en la doble calzada limita la competitividad de sectores productivos que dependen de esta vía para movilizar sus mercancías. La suspensión de las obras no es un hecho aislado. En los últimos días se han reportado múltiples incidentes que reflejan la compleja situación de orden público en el Cauca. Entre los hechos más preocupantes están: Estos eventos han generado temor tanto en los operarios como en las comunidades cercanas, que dependen de esta vía para su movilidad diaria. Por ahora, no hay una fecha definida para el reinicio de los trabajos. La Concesión Nuevo Cauca dejó claro que el retorno de las actividades dependerá exclusivamente de las condiciones de seguridad que garanticen las autoridades.