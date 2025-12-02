El Ministerio de Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires informó obras en una de las principales autopistas del país. Construirán un metrobús de 5 kilómetros de extensión para mejorar el acceso del conurbano a Capital Federal y terminar con el tráfico que se forma en horas pico.

Cómo será el nuevo metrobús de la autopista Dellepiane

El Gobierno porteño presentó el Masterplan Dellepiane, un proyecto integral que busca mejorar el acceso a la Ciudad mediante la incorporación de un carril exclusivo para el transporte público.

Render del Masterplan Dellepiane. Fuente: Gobierno de la Ciudad.

La vía tendrá 4,6 kilómetros de extensión para conectar la Avenida General Paz con el ya existente metrobús 25 de Mayo. Además, se construirán cuatro paradas separadas del tránsito de autos para el ascenso y descenso de pasajeros.

Este acceso es clave porque conecta la zona suroeste de la Ciudad con el conurbano bonaerense. Es un punto donde suele acumularse gran cantidad de vehículos, lo que genera tráfico y embotellamientos.

Masterplan Dellepiane. Fuente: Gobierno de la Ciudad.

Qué otras obras se realizan en la autopista Dellepiane

El Masterplan Dellepiane no solo busca mejorar el acceso a la Ciudad con el Metrobús, sino que busca transformar la vida de 200.000 personas que circulan por la vía. Se propone dar continuidad a las colectoras de la autopista que hoy se encuentran interrumpidas por el Ferrocarril Belgrano Sur.

En la misma línea, se busca construir un parque lineal de 4 kilómetros de largo que incluirá espacios de esparcimiento, postas deportivas y áreas verdes para potenciar la calidad de vida de los vecinos.

A su vez, se incluye un plan hidráulico para entubar los ramales secundarios Dellepiane Norte y Zelarrayán que desembocan en el arroyo Cildañez.

Amplían la autopista Buenos Aires - La Plata

La empresa estatal Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) informó que realizarán trabajos para ampliar la autopista Buenos Aires - La Plata para destrabar el tráfico generado en las horas pico por la alta cantidad de personas que ingresan y egresan de la Ciudad.

Las obras contemplan la construcción de un recorrido de 20 kilómetros que unifique la calzada. Se prevé una ejecución en dos tramos y cada una se licitará por separado. La primera parte tendrá un plazo de 12 meses y la segunda de 15.