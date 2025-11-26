Cierran la autopista más concurrida de la Ciudad: qué días estará cortada y no se podrá circular

La autopista Dellepiane estará cerrada en ambos sentidos durante tres noches consecutivas por trabajos de infraestructura. El corte se realiza entre Larrazábal y la avenida General Paz, en el marco de la construcción del nuevo puente peatonal Piedra Buena y la renovación integral del corredor.

¿Cuándo será el corte?

El cierre se aplica desde el martes 25 hasta el jueves 27, en horario nocturno: de 22:00 a 5:00. Durante ese tiempo se montarán las vigas que formarán parte del puente peatonal, ubicado a 500 metros de General Paz.

¿Cómo serán los desvíos?

Sentido al centro porteño: el el tránsito que viene por Riccheri será desviado hacia General Paz. Desde allí se podrá conectar con autopista Perito Moreno, avenida Directorio, San Juan, Roca o 27 de Febrero.

Sentido a provincia: los vehículos deberán salir en Larrazábal y continuar por colectora hasta General Paz, o usar avenidas Eva Perón y Alberdi. Otra opción es tomar Perito Moreno antes del corte para empalmar con Riccheri.

Además, hay restricciones parciales entre Piedra Buena y Larrazábal por trabajos en banquinas y carriles derechos.

¿Qué obras se están haciendo?

El proyecto busca convertir a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. Las mejoras incluyen:

Corredor exclusivo para Metrobus en el centro de la autopista, con seis paradores y defensas de hormigón.

Nuevas pasarelas elevadas con rampas accesibles y señalización moderna.

Extensión de colectoras Norte y Sur para mejorar la conexión con Rucci y Río Negro.

Creación de un parque lineal de 4 kilómetros con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas, bicisendas y senderos verdes.

El propósito de estas obras consiste en mejorar la circulación. Además, sumarán espacios verdes y accesibilidad para peatones. El corredor Metrobus conectará con la autopista 25 de Mayo, lo que reducirá tiempos de viaje y aumentará la seguridad.