Después de casi tres años de trabajos, el nuevo Puente de Alcolea en Córdoba está próximo a su finalización. Esta infraestructura, muy esperada por los vecinos, mejorará significativamente la movilidad en la zona norte de la capital cordobesa y sus urbanizaciones. De esta manera, representará un avance clave en la conectividad de la zona cordobesa y Andalucía. A su vez, mejorará el acceso a las urbanizaciones, facilitando el tránsito diario de vehículos y reduce los posibles por el puente antiguo. La construcción del Puente de Alcolea comenzó en julio de 2023. La Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba adjudicó las obras a la empresa Sepisur XXI S.L. por un importe de 1.084.160 euros con IVA (presupuesto base de licitación de 959.816,35 euros sin impuestos). El plazo inicial de ejecución era de 7 meses, lo que situaba el final teórico alrededor de febrero de 2024. Sin embargo, la obra sufrió retrasos acumulados. Según información reciente de mayo de 2026, la Gerencia de Urbanismo autorizó una tercera prórroga, extendiendo los trabajos hasta julio de 2026. Esto supone un retraso de más de dos años (casi tres años en total desde el inicio). Los motivos incluyen “factores adversos” que afectaron el desarrollo normal de las obras. Los vecinos de la barriada de Alcolea y las urbanizaciones El Sol y Los Encinares llevan más de una década reclamando esta mejora. El puente antiguo era una pasarela de un solo carril que soportaba un tráfico intenso, incluyendo transporte escolar, y generaba preocupación por su seguridad y capacidad. La nueva estructura responde a una demanda histórica de la zona. Este proyecto se basa en un diseño de la Diputación de Córdoba del año 2018, firmado por el entonces jefe de Arquitectura, Mateo Navajas. En 2020, la Gerencia de Urbanismo optó por esta solución como la más adecuada. Cabe destacar que el puente antiguo fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2016, a iniciativa de la asociación de vecinos de Encinares de Alcolea. El puente se construye sobre el arroyo Guadalbarbo. Sus principales especificaciones son: A fecha de mayo de 2026, los trabajos continúan con la prórroga autorizada, con previsión de terminación en julio. Una vez finalizado, el nuevo puente marcará un antes y un después para los vecinos de Alcolea, El Sol y Los Encinares.