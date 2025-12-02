El Ministerio de Infraestructura y Movilidad del Gobierno de la Ciudad concluyó la construcción de un nuevo cruce peatonal en la avenida Del Fomentista, en su intersección con las vías del ferrocarril Mitre - J.L. Suárez.

La obra, ejecutada por Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), responde a la necesidad de mejorar la conectividad y la seguridad del tránsito en la zona.

Hasta ahora, el cruce de vías en ese punto presentaba una limitación significativa: el túnel vehicular era tan angosto que solo permitía el paso de un vehículo a la vez. Esto obligaba a alternar el tránsito mediante semáforos, generando demoras, congestión y situaciones de riesgo.

La avenida, de doble mano, no podía mantener su continuidad por debajo del ferrocarril, lo que afectaba la fluidez del tránsito en ambos sentidos. Con la nueva obra, se eliminó la vereda del túnel para sumar un carril, permitiendo que el tránsito en ambos sentidos fluya sin interrupciones.

Esta modificación estructural mejora notablemente la circulación en la zona, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la seguridad vial.

Una zona de cruce peatonal amplia y segura para todas las personas

El nuevo paso peatonal tiene 5 metros de ancho y una altura de 2,47 metros, lo que ofrece comodidad y seguridad a peatones y ciclistas. Esta mejora permite cruzar las vías del tren de forma segura, sin interferir con el tránsito vehicular y con espacio suficiente para garantizar accesibilidad.

La obra fue diseñada con criterios de inclusión y movilidad urbana, permitiendo el paso de personas con movilidad reducida, bicicletas y cochecitos. Además, se usaron materiales resistentes y se incluyó señalización adecuada.

Mejoras urbanas: una plazoleta con espacios recreativos y saludables para el barrio

Aunque la parte vial de la obra ya está finalizada y en funcionamiento, AUSA sigue con trabajos complementarios que buscan mejorar el entorno urbano. Entre las tareas previstas se encuentra la construcción de una plazoleta con espacios recreativos y saludables, que estarán listos hacia fin de mes.

La nueva plaza contará con:

Un mangrullo de juegos infantiles , diseñado para el disfrute de las familias del barrio.

Una estación saludable para entrenamiento físico, con equipamiento para ejercicios al aire libre.

Parquización con especies nativas y diseño paisajístico.

Veredas más amplias para mejorar la circulación peatonal.

Mobiliario urbano renovado, incluyendo bancos, cestos de basura y bicicleteros.

Mejora en infraestructura urbana y movilidad sustentable

La obra de ampliación del cruce ferroviario de la Av. Del Fomentista optimiza la infraestructura urbana gracias a la eliminación del cuello de botella vehicular, la inclusión de un paso peatonal seguro y la creación de espacios verdes.

Además, las obras de movilidad sustentable equilibran el uso del espacio entre vehículos, peatones y ciclistas. El túnel ahora doble mano y las obras de AUSA mejoran el tránsito y la movilidad de los peatones.

Nuevo cruce peatonal con LED y campañas de seguridad vial

El nuevo cruce peatonal no solo mejora la seguridad, sino que también fomenta el uso de medios de transporte alternativos, como la bicicleta, al facilitar el acceso a las ciclovías cercanas.

Esta iniciativa se alinea con las políticas de sostenibilidad del gobierno, que buscan promover un entorno urbano más amigable y accesible para todos los ciudadanos.

Además, se prevé la implementación de un programa de mantenimiento regular para asegurar que las nuevas instalaciones se mantengan en óptimas condiciones. Esto incluye la vigilancia del estado de la señalización y el mobiliario urbano, garantizando así la seguridad y comodidad de los usuarios a largo plazo.