El Ministerio de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires anunció que durante la semana realizarán cortes en las autopistas Dellepiane y Lugones por obras de remodelación.

Los trabajos serán realizados Autopistas Urbanas (AUSA) y buscarán mejorar el tránsito de la zona.

Cortan la autopista Dellepiane: qué obras se realizarán

En el caso de la autopista Dellepiane, las obras se enmarcan en el proyecto Masterplan Dellepiane. Con esto se busca mejorar la experiencia de viaje de los conductores que transiten la vía, al mismo tiempo que se mejora la calidad de vida de los vecinos.

merlo.gob.ar

El eje del plan es la prolongación y mejora de las colectoras, en especial los tramos afectados por la intersección con las vías del Ferrocarril Belgrano Sur. También, se construirá un nuevo metrobús para enlazar con el de la Autopista 25 de Mayo y potenciar la conexión del transporte público.

Los cortes se realizarán entre Larrazábal y la Avenida General Paz en ambos sentidos, por lo que estará cortado en la zona de Mataderos. El horario de corte será el lunes 17 de noviembre a partir de las 22:00 y se prolongará por 7 horas consecutivas.

Las rampas de acceso como las arterias internas estarán señalizadas para canalizar los desvíos. Quienes se desplacen en sentido al centro de Buenos Aires desde Riccheri deberán desviarse en dirección a General Paz, donde podrán elegir entre empalmar con AU Perito Moreno o bien tomar las avenidas Directorio, San Juan, Roca o 27 de Febrero, según su destino final.

merlo.gob.ar

En sentido provincia, los conductores deberán desviarse en Larrazábal, sobre la colectora, permitiendo la conexión con General Paz a través de Eva Perón o Alberdi, o utilizando la AU Perito Moreno para volver a Riccheri.

Dentro de las principales tareas se encuentran el traslado y montaje de las vigas del futuro puente peatonal Piedra Buena, que se extenderá sobre la traza de la autopista Dellepiane a 500 metros de General Paz

Cortan la autopista Lugones: en qué horario y qué obras se realizarán

En caso la autopista Lugones, los cortes se realizarán por la refacción del puente Labruna a la altura del estadio River Plate. Los cortes están programados para el miércoles 19 de noviembre desde las 22:00 y se prolongarán por siete horas.

En las inmediaciones de la cancha el tránsito será redirigido a partir de la avenida Udaondo y, desde allí, a Figueroa Alcorta y Pampa para poder reincorporarse a Lugones arriba del tramo en obra.

Las tareas a realizar serán para montar la rama norte del puente Labruna, lo que permitirá duplicar la cantidad de carriles y potenciará la segmentación de flujos.

El proyecto beneficiará a más de 350.000 usuarios y busca crear nuevas ramas de entrada y salida para las avenidas Lugones y Cantilo.